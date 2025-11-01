La Corte di Cassazione ha accolto con rinvio il ricorso presentato dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi in merito alla richiesta di scarcerazione del loro assistito Louis Dassilva, unico imputato a Rimini per l’omicidio della 78enne Pierina Paganelli avvenuto a Rimini nel 2023, il cui processo è iniziato lo scorso 15 settembre davanti alla Corte d’Assise di Rimini. Il procedimento torna al Riesame di Bologna per una nuova valutazione sulla posizione dell’operaio 35enne, detenuto dal luglio 2024. Gli avvocati rimangono in attesa di conoscere le motivazioni dell’annullamento e annunciano di confidare molto sulla perizia fonica riguardo le voci registrate nel garage di via del Cclamino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un punto a favore di Louis. Torna in gioco la scarcerazione