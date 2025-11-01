Un ponte di solidarietà tra Romagna e Tanzania tra salute solidarietà e ricerca | il progetto ' Amadori – Tison for Africa' al centro di un incontro
Un legame di lunga data, fondato sulla ricerca, la formazione e la solidarietà scientifica, sarà al centro dell’incontro a libero accesso “Amadori – Tison for Africa: The Mwanza Cancer Project” di martedì, dalle 15 alle 17.30, nell’aula Tison dell’Irst Irccs Dino Amadori di Meldola.L’iniziativa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
PONTE: ANM, SOLIDARIETA’ A COLLEGHI CORTE CONTI, DELEGITTIMAZIONE DANNOSA ROMA, 30 ottobre - “La nostra solidarietà piena ai colleghi della Corte dei Conti ingiustamente attaccati da esponenti del governo per aver semplicemente svolto un - facebook.com Vai su Facebook
Ponte 25 aprile, cosa fare in Emilia Romagna - Arriva la Festa della Liberazione e gli italiani sono pronti già per il ‘ponte’, in un 2023 che ne permetterà diversi. Scrive ilrestodelcarlino.it