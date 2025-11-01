Un paio di furbate sulla giustizia Una lettera a Prodi con abbraccio
Al direttore - Si parla solo di separazione delle carriere, e si può capire. Ma il disegno di legge costituzionale ridisegna l’intero equilibrio dell’ordine giudiziario: la creazione di due Csm (non ci sarà più un pm che giudica un giudice da cui magari sarà giudicato in un processo); l’introduzione del sorteggio per sceglierne i membri togati; l’istituzione di un’Alta corte disciplinare per giudicare i magistrati. Ora, il Foglio ha già ricordato che nel 2019, quando Maurizio Martina correva per la segreteria del Pd, nella sua mozione congressuale si poteva leggere: “Il tema della separazione delle carriere appare ineludibile per garantire un giudice terzo e imparziale”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
