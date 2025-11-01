Un nuovo palazzetto nel centro sportivo | Progetto ambizioso

Un piccolo palazzetto per il centro sportivo Italo Nicoletti. Sono trascorsi anni da quando le raffiche di vento lacerarono la copertura del pallone della piastra polivalente all’interno del centro sportivo. Le associazioni che usavano quella struttura per fare attività vennero dirottate o ospitate in altre palestre. Da allora della piastra polivalente rimane uno scheletro. Ma nel 2026 partiranno i lavori, e non sarà più una semplice struttura geodetica, ma una sorta di piccolo palazzetto che potrà ospitare attività agonistiche. Anche il prezzo segue le ambizioni della giunta comunale arrivando a 1,4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

