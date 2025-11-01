Un nuovo caso TikTok? Gli Usa mettono gli occhi sui router wifi

Chi pensava che l’accordo su TikTok bastasse per risolvere le diffidenze tra Stati Uniti e Cina si dovrà ricredere. Dopo i problemi di sicurezza legati al social network, si passa a quelli presentati dai router domestici prodotti dalla TP-Link Systems. Sebbene la sua filiale californiana di Irvine sia slegata dalla casa madre cinese (TP-Link Technologies), mantiene comunque alcune asset. La preoccupazione è che Pechino possa sfruttare le vulnerabilità americane per intrufolarsi direttamente nelle case del rivale. Motivo per cui il Dipartimento del Commercio, appoggiato da una dozzina di agenzie federali, starebbe pensando di mettere al bando i dispositivi. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Un nuovo caso TikTok? Gli Usa mettono gli occhi sui router wifi

