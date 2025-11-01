un milione di euro di lavori per la sicurezza della sp21

Con un investimento da un milione di euro di fondi propri, la Provincia di Ravenna con l’arrivo della prossima primavera aprirà un cantiere per la messa in sicurezza di parte della Strada Provinciale 21, quella che da Lugo arriva fino a Bagnara di Romagna. Un intervento atteso e sollecitato da tempo da entrambe le amministrazioni comunali. "La richiesta di sistemazione della Provinciale Bagnara è una delle priorità che il sindaco di Bagnara, Mattia Galli, e io abbiamo più volte richiesto all’amministrazione Provinciale - spiega la sindaca di Lugo, Elena Zannoni -, in quanto l’importante mole di traffico e di mezzi pesanti che vi transitano, avevano danneggiato gravemente il manto stradale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

