Un milione di euro di lavori per la sicurezza della Sp21

Ilrestodelcarlino.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un investimento da un milione di euro di fondi propri, la Provincia di Ravenna con l’arrivo della prossima primavera aprirà un cantiere per la messa in sicurezza di parte della Strada Provinciale 21, quella che da Lugo arriva fino a Bagnara di Romagna. Un intervento atteso e sollecitato da tempo da entrambe le amministrazioni comunali. "La richiesta di sistemazione della Provinciale Bagnara è una delle priorità che il sindaco di Bagnara, Mattia Galli, e io abbiamo più volte richiesto all’amministrazione Provinciale - spiega la sindaca di Lugo, Elena Zannoni -, in quanto l’importante mole di traffico e di mezzi pesanti che vi transitano, avevano danneggiato gravemente il manto stradale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

un milione di euro di lavori per la sicurezza della sp21

© Ilrestodelcarlino.it - Un milione di euro di lavori per la sicurezza della Sp21

Leggi anche questi approfondimenti

milione euro lavori sicurezzaSicurezza stradale: al via i lavori per il potenziamento della segnaletica a San Fruttuoso e al Polo Istituzionale - Il progetto prevede la sostituzione di 181 impianti e 815 segnali, l’installazione di 55 nuovi impianti e 273 nuovi segnali ... Lo riporta mbnews.it

milione euro lavori sicurezzaMezzo milione di euro per la rete viaria: partiranno lavori su quattro strade provinciali - Partiranno nuovi lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale su alcune strade provinciali della zona jonica, con l’obiettivo di migliorarne la sicurezza, la percorribilità e la capac ... Secondo msn.com

milione euro lavori sicurezzaTropea, si accelera sui lavori da 4 milioni di euro per tutelare la rupe e il centro storico: nominato il rup - Il progetto prevede la regimentazione delle acque meteoriche che indeboliscono la roccia sottostante l’abitato, la sostituzione dei sottoservizi e la sistemazione della pavimentazione antica presente ... Segnala ilvibonese.it

Cerca Video su questo argomento: Milione Euro Lavori Sicurezza