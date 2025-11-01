Un milione di euro di lavori per la sicurezza della Sp21
Con un investimento da un milione di euro di fondi propri, la Provincia di Ravenna con l’arrivo della prossima primavera aprirà un cantiere per la messa in sicurezza di parte della Strada Provinciale 21, quella che da Lugo arriva fino a Bagnara di Romagna. Un intervento atteso e sollecitato da tempo da entrambe le amministrazioni comunali. "La richiesta di sistemazione della Provinciale Bagnara è una delle priorità che il sindaco di Bagnara, Mattia Galli, e io abbiamo più volte richiesto all’amministrazione Provinciale - spiega la sindaca di Lugo, Elena Zannoni -, in quanto l’importante mole di traffico e di mezzi pesanti che vi transitano, avevano danneggiato gravemente il manto stradale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un costo che tra tutto supera un milione di euro superiore anche al Capodanno senza diretta tv dello scorso anno di Bucci. - facebook.com Vai su Facebook
Serie A, la classifica degli stipendi degli allenatori con l'imminente arrivo di Spalletti alla Juve: Antonio Conte (Napoli) – 8 milioni di euro netti Massimiliano Allegri (Milan) – 5 milioni di euro netti Gian Piero Gasperini (Roma) – 5 milioni di euro netti Vincenzo Ital - X Vai su X
Sicurezza stradale: al via i lavori per il potenziamento della segnaletica a San Fruttuoso e al Polo Istituzionale - Il progetto prevede la sostituzione di 181 impianti e 815 segnali, l’installazione di 55 nuovi impianti e 273 nuovi segnali ... Lo riporta mbnews.it
Mezzo milione di euro per la rete viaria: partiranno lavori su quattro strade provinciali - Partiranno nuovi lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale su alcune strade provinciali della zona jonica, con l’obiettivo di migliorarne la sicurezza, la percorribilità e la capac ... Secondo msn.com
Tropea, si accelera sui lavori da 4 milioni di euro per tutelare la rupe e il centro storico: nominato il rup - Il progetto prevede la regimentazione delle acque meteoriche che indeboliscono la roccia sottostante l’abitato, la sostituzione dei sottoservizi e la sistemazione della pavimentazione antica presente ... Segnala ilvibonese.it