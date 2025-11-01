Un letto per due al Teatro Golden dal 13 al 23 novembre 2025 con Riccardo Polizzy Carbonelli e Marina Lorenzi
Al Teatro Golden va in scena Un letto per due, commedia di Tato Russo diretta da Livio Galassi e interpretata da Riccardo Polizzy Carbonelli e Marina Lorenzi. In programma dal 13 al 23 novembre 2025, con la collaborazione dell’Incorporea Group e le coreografie di Aurelio Gatti, produzione T.T.R. ILTeatro di Tato Russo. Il progetto scenico . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
