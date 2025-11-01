Un italiano sul podio della Premier | architetto mancato primo a Coverciano fa volare il Sunderland
Luciano Vulcano, ex assistente di Pioli negli anni al Milan, è il vice di Le Bris ai Black Cats, terzi in classifica. Viene dalla gavetta, ha lavorato con Mancini, De Boer e Pioli e fa parte a buon diritto della nuova generazione azzurra che splende in panchina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
