Episodio curioso successo in conferenza con protagonisti il tecnico della Roma e. un gatto! L'animale si è intrufolato nella sala stampa e ha cominciato a miagolare rumorosamente, costringendo l'allenatore a fermarsi. La sua reazione è tutta da ridere!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un gatto interrompe Gasperini in conferenza: "Risponde lui per me"