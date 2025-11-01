Un derby stellare Milano aspetta Monza Recine | Clima bollente siamo noi quelli sfavoriti
Dopo un anno in Giappone, dove ha messo alla prova se stesso, tra lingua ed esperienza di vita, Francesco Recine è approdato all’ Allianz Milano. Il club, reduce dalla sconfitta contro la Rana Verona, punta a “resettare“ tutto in vista del derby di domani con Monza. Il figlio d’arte di Stefano e Beatrice Bigiarini è resta comunque positivo. Rammarico per l’ultimo ko? "Abbiamo iniziato bene e ci hanno regalato molto nel primo set. Siamo arrivati per primi a 20, poi nei momenti importanti abbiamo sbagliato, subendo break consecutivi. Nel terzo non siamo praticamente scesi in campo, mi sono arrabbiato". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
