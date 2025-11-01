Un brutto Napoli bloccato sullo 0-0 dal Como | Milinkovic-Savic para un altro rigore

In questa Serie A il blasone conta poco o niente, specialmente quando si deve affrontare una squadra brillante e tosta come il Como di Cesc Fabregas. La corsa della capolista Napoli si ferma al Maradona su un pareggio a reti bianche che farà sicuramente sorridere le inseguitrici. L’undici di Antonio Conte subisce per lunghi tratti il pressing asfissiante dei lariani e fatica tantissimo a creare vere e proprie palle gol. I partenopei devono ringraziare ancora una volta Vanja Milinkovic-Savic che si conferma pararigori imbattibile, negando il gol del vantaggio ad Alvaro Morata. Il Como gestisce senza troppi problemi il possesso palla, concedendo poco o niente ad un Napoli con poche idee e piuttosto confuse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Un brutto Napoli bloccato sullo 0-0 dal Como: Milinkovic-Savic para un altro rigore

Leggi anche questi approfondimenti

#Juve Primavera, brutto ko a Napoli: 2-0, playoff ancora lontani - X Vai su X

Questa sera MERCOLEDI 29 OTTOBRE in collaborazione con APERI20 TRICKorTREAT Night (Halloween Party) al Bayern Haus Napoli. Indossate il vostro peggior costume da Halloween, ed il piu' brutto vincera' SUCCULENTI premi targati BayernHaus. Il p - facebook.com Vai su Facebook

Un brutto Napoli bloccato sullo 0-0 dal Como: Milinkovic-Savic para un altro rigore - L'undici di Fabregas domina per lunghi tratti i partenopei e porta a casa un pareggio pesante per il morale. Riporta msn.com

Pagina 2 | Juve Primavera, brutto ko a Napoli: 2-0, playoff ancora lontani - La sfida tra Napoli e Juventus Primavera, valida per la 10ª giornata del campionato, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito ... Si legge su tuttosport.com

Juve Primavera, brutto ko a Napoli: 2-0, playoff ancora lontani - I bianconeri cadono sul campo degli azzurri e interrompono la striscia positiva delle ultime settimane ... Come scrive tuttosport.com