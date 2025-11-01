Un brutto Napoli bloccato sullo 0-0 dal Como | Milinkovic-Savic para un altro rigore

In questa Serie A il blasone conta poco o niente, specialmente quando si deve affrontare una squadra brillante e tosta come il Como di Cesc Fabregas. La corsa della capolista Napoli si ferma al Maradona su un pareggio a reti bianche che farà sicuramente sorridere le inseguitrici. L’undici di Antonio Conte subisce per lunghi tratti il pressing asfissiante dei lariani e fatica tantissimo a creare vere e proprie palle gol. I partenopei devono ringraziare ancora una volta Vanja Milinkovic-Savic che si conferma pararigori imbattibile, negando il gol del vantaggio ad Alvaro Morata. Il Como gestisce senza troppi problemi il possesso palla, concedendo poco o niente ad un Napoli con poche idee e piuttosto confuse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

