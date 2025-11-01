UN ALIENO A PARIGI! Jannik Sinner lascia un solo game a Zverev e vola in finale!
Jannik Sinner conquista la sua nona finale stagionale. Il numero due del mondo è travolgente nella semifinale del Masters 1000 di Parigi, demolendo Alexander Zverev per 6-0 6-1 in appena un’ora e due minuti di gioco. Una versione sicuramente eccellente dell’altoatesino, ma sicuramente il tedesco è apparso fin da subito non in condizione di poter anche solo lottare con l’azzurro, pagando le fatiche per il match di ieri sera con Daniil Medvedev. Sicuramente una giornata positiva per Sinner anche perché ha speso davvero poco in vista della finale di domani contro il canadese Felix Auger-Aliassime, che nell’altra semifinale ha battuto in due set Alexander Bublik, riuscendo così a superare Lorenzo Musetti all’ottavo posto della Race per le Finals di Torino. 🔗 Leggi su Oasport.it
