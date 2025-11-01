Un 23enne ucciso a Perugia | rissa mortale per una battuta sul calcio

A provocare la lite tra i due gruppi di ragazzi, fabrianesi e perugini, al culmine della quale ha perso la vita Hekuran Cumani, 23 anni, secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile, una battuta sul calcio interpretata come un insulto. In base alle indagini, intorno alle 4 del 18 ottobre, con il locale 100Dieci, dove i due gruppi avevano trascorso la serata, ormai chiuso, uno.

