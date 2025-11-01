Ultimissime Inter LIVE | l’Inter fa sul serio per Frendrup! Oaktree rimpiazzata e tutte le novità sui nerazzurri
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Table of Contents. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 31 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 30 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 29 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 28 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 27 OTTOBRE. Bisseck Inter, il tedesco si prende la scena: da braccetto a centrale, Chivu scopre una nuova risorsa! Bisseck Inter, il difensore tedesco convince anche da leader della retroguardia: ora può diventare una pedina chiave per il futuro Impegni Inter, il calendario completo dei prossimi impegni della squadra di Chivu! Le ultime sui nerazzurri Impegni Inter, l’agenda dei prossimi impegni tra Serie A e Champions League: calendario fitto per i nerazzurri di Chivu Calciomercato Inter, idea Frendrup per gennaio: Chivu vuole un centrocampista equilibratore Calciomercato Inter, il danese del Genoa torna nel mirino: venti milioni a disposizione per rinforzare la rosa Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 31 OTTOBRE. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Inter-Fiorentina, Bologna-Torino, Roma-Parma e Juve-udinese: le ultimissime - facebook.com Vai su Facebook
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Inter- #Fiorentina - X Vai su X