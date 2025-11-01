La riapertura della Data con l’evento “UrBio“ ha riacceso i riflettori su due spazi simbolici di Urbino: la stessa Data e Borgo Mercatale, che da anni attendono una destinazione definitiva e una visione comune. Da qui è partita l’interrogazione del consigliere comunale Lorenzo Ugolini (Pd), discussa in Consiglio negli scorsi giorni, in cui si chiede all’amministrazione di chiarire quale modello di gestione intenda adottare per la Data e quale futuro immagini per Borgo Mercatale. Il consigliere propone di trasformare la Data in uno spazio multifunzionale, capace di ospitare la biblioteca civica, coworking, spazi per le associazioni studentesche e iniziative private che ne garantiscano la sostenibilità economica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ugolini: "Fateci sapere come gestirete la Data"