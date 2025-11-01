Udinese-Atalanta, Runjaic ha voluto rilasciare qualche dichiarazione prima della gara contro i nerazzurri La sfida Udinese-Atalanta si avvicina e il tecnico bianconero Kosta Runjaic ha presentato la gara con chiarezza: «Dodici punti sono solidi, ma non abbastanza». Alla vigilia di un incontro così intenso, l’allenatore dell’Udinese ha voluto rimarcare come il cammino finora sia positivo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Udinese-Atalanta, Runjaic: «Siamo delusi dall’ultima gara. Vogliamo oggi farci trovare pronti»