Udinese-Atalanta le formazioni ufficiali | Scamacca torna titolare con Samardzic e Kamaldeen
Udinese-Atalanta, le formazioni ufficiali. Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic A disp. Nunziante, Padelli, Sava, Goglichidze, Palma, Ehizibue, Zemura, Rui Modesto, Piotrowski, Lovric, Miller, Zarraga, Bayo, Gueye, Bravo. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Zalewski; Samardzic, Kamaldeen; Scamacca. All. Juric A disp. Sportiello, Rossi, Obric, Ahanor, Bellanova, Bernasconi, Brescianini, Musah, De Ketelaere, Lookman, Krstovic. Prima da titolare dopo due mesi per Gianluca Scamacca, che fa da riferimento centrale nel tridente con Samardzic e Kamaldeen Sulemana: panchina per De Ketelaere e Lookman. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
