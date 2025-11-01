Udinese-Atalanta 1 | 0 | Ancora una volta Zaniolo è lui il migliore | le pagelle
L'Udinese vince la seconda partita in casa dopo quella di sabato scorso con il Lecce, ma il peso specifico dell'affermazione di oggi è nettamente diverso. I bianconeri battono l'Atalanta, per risultati e blasone dell'ultimo decennio considerata per forza di cose una grande. È l'ex Zaniolo a. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Udinese-Atalanta 1-0, pagelle: Zaniolo, che rivincita sulla Dea, Lookman resta a guardare e ora Juric rischia grosso - Gol dell’ex per il talento dei friulani Zaniolo, nerazzurri passivi e spuntati: interrotta imbattibilità dei bergamaschi, sorpassati anche in classifica dall'Udinese ... Si legge su sport.virgilio.it
Lampo di Zaniolo, Atalanta grigia: l'Udinese vede l'Europa, nerazzurri battuti per 1-0 - L'Udinese vince e sogna, per l'Atalanta inizia a farsi largo la parola crisi. Come scrive tuttomercatoweb.com
Serie A, la classifica aggiornata: Udinese con Juve e Bologna, scavalcata l'Atalanta - 0 l'Atalanta, nel primo match in programma per la 10^ giornata di Serie A. Segnala tuttomercatoweb.com