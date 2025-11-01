Udinese-Atalanta 1-0 Zaniolo inguaia Juric

Calciomercato.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sfida tra bianconeri e nerazzurri verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it Archiviato il turno infrasettimanale, la  Serie A  torna subito in campo per la decima giornata di campionato. La prima partita in cartellone mette di fronte  Udinese  e  Atalanta  che, nonostante una buona classifica, hanno comunque suscitato qualche perplessità in questo avvio di stagione. DIRETTA Serie A, Udinese-Atalanta: segui la cronaca LIVE (ANSA FOTO) – calciomercato.it Affetta da pareggite acuta (sette in nove partite), la squadra allenata da Ivan  Juric  va a caccia di una vittoria che manca in campionato da più di un mese (3-0 in casa del Toro il 20 settembre) per non perdere ulteriore terreno dalla zona  Champions League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

udinese atalanta 1 0 zaniolo inguaia juric

© Calciomercato.it - Udinese-Atalanta 1-0, Zaniolo inguaia Juric

Leggi anche questi approfondimenti

udinese atalanta 1 0Zaniolo lancia l'Udinese: Atalanta ko, prima sconfitta per Juric - L'ex dei bergamaschi nel finale del primo tempo ha deciso la partita del Bluenergy Stadium. Segnala corrieredellosport.it

Lampo di Zaniolo, Atalanta grigia: l'Udinese vede l'Europa, nerazzurri battuti per 1-0 - L'Udinese vince e sogna, per l'Atalanta inizia a farsi largo la parola crisi. Da tuttomercatoweb.com

Zaniolo punisce un'Atalanta spenta: friulani avanti 1-0 al termine del primo tempo - Si sblocca poco prima dell'intervallo il match Udinese e Atalanta, che apre la 10^ giornata di Serie A. Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Udinese Atalanta 1 0