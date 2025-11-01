Udinese-Atalanta 1-0 Zaniolo infligge la prima sconfitta alla Dea
Basta il gol dell’ex Niccolò Zaniolo all’ Udinese per avere la meglio sull’ Atalanta nella nona giornata di Serie A. La giocata che decide il match arriva al 40?, quando Zaniolo (servito in area) tocca e batte Carnesecchi. I tre punti consentono ai friulani di superare proprio la Dea in classifica. L’Udinese sale a 15, l’Atalanta resta a 13. Per gli uomini di Juric (che venivano da tre pareggi consecutivi in campionato) si tratta della prima sconfitta in Serie A in questa stagione. Il più classico dei gol dell'ex decide #UdineseAtalanta? pic.twitter.combTr9wogkbW — Lega Serie A (@SerieA) November 1, 2025 Juric: “Oggi prima prestazione negativa della mia Atalanta”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
