Udinese-Atalanta 1-0 | l' ex Zaniolo ferma la Dea
Udine, 1° novembre 2025 – Colpaccio dell’Udinese che, grazie al gol segnato al 40’ dall’ex di giornata Nicolò Zaniolo, piega 1-0 l’Atalanta e la condanna al primo ko in campionato dopo nove risultati utili consecutivi. Tre punti che gli uomini di Runjaic si sono ampiamente meritati, sovrastando i nerazzurri sul piano dell’energia e della cattiveria agonistica. Che la giornata potesse essere propizia per i friulani lo si è capito sin dalle prime battute di gara, nelle quali l’Udinese è apparsa molto più frizzante rispetto agli avversari e ha creato subito tre occasioni con Zaniolo e Kamara. La Dea ha quindi provato a replicare con l’unico vero squillo nerazzurro del primo tempo – il gol di Sulemana segnato al 24’ e poi annullato per fuorigioco di Zappacosta, autore dell’assist – ma non è bastato per smorzare la verve dei friulani che al 40’ sono passati con la stoccata in area di Zaniolo su traversone di Kamara e poi, prima dell’intervallo, hanno persino sfiorato il 2-0 con Karlstriom, fermato dalla grande parata di Okoye. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
