Udinese-Atalanta 1-0 decide Zaniolo | prima sconfitta per Juric
La decima giornata di Serie A si apre con la vittoria dell’Udinese sull’Atalanta per 1-0 al Bluenergy Stadium. Decide la rete di Nicolò Zaniolo, al terzo gol nelle ultime quattro partite e sempre più al centro della squadra di Kosta Runjaic, che aggancia Juventus e Bologna a quota 15 punti in classifica. Prima sconfitta in campionato, invece, per la squadra di Ivan Juric, che scivola momentaneamente in decima posizione. L'articolo proviene da SololaRoma.it. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
