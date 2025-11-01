Ucraina lancia controffensiva a Pokrovsk | Stiamo respingendo truppe russe

(Adnkronos) – Le forze ucraine stanno conducendo una grande operazione per respingere il tentativo russo di infiltrarsi nelle aree residenziali di Pokrovsk e tagliare le rotte di rifornimento. A dirlo è il comandante in capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrsky, in un post via social ripreso dal Kyiv Independent. "Non c'è accerchiamento o blocco .

