Ucraina la grande fuga dei giovani

Fino all’aprile del 2024, l’età della chiamata alle armi, per i giovani ucraini, era fissata a 27 anni. E questo nonostante il fatto che fin dall’inizio dell’invasione russa, nel febbraio del 2022, si fosse registrato un consistente espatrio di giovani nel flusso di oltre 4 milioni di rifugiati accolti nei Pesi della Ue. Poi, appunto, nel 2024, il presidente Zelensky aveva portato l’età della leva a 25 anni senza poi abbassarla ulteriormente, nonostante le pressioni sempre più insistenti degli Usa di Joe Biden. Qualche mese fa, però, il Parlamento ucraino ha approvato una legge che, nonostante la legge marziale vieti agli uomini tra i 18 e i 60 anni di espatriare, permette ai giovani tra i 18 e i 22 anni di viaggiare all’estero. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Ucraina, la grande fuga dei giovani

