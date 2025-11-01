Ucraina la battaglia per Pokrovsk si fa serrata | Mosca vara il sottomarino Khabarovsk | può portare i droni nucleari Poseidon
Il Cremlino: "I soldati di Kiev cominciano ad arrendersi". Il vertice di Budapest tra Trump e Putin è stato cancellato "per le richieste russe". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Ucraina, l'assedio russo e la reazione di Kiev: a Prokovsk una battaglia cruciale - L'Ucraina sta tentando di rompere l'assedio russo a Pokrovsk, nella regione orientale di Donetsk. Riporta iltempo.it
I giorni di Pokrovsk. Una battaglia completamente diversa dalle precedenti - Da oltre un anno i russi tentano di conquistarla, ma la città fantasma del Donbas resiste ancora. Scrive ilfoglio.it
Anfibi e propaganda, infuria la battaglia di Pokrovsk: l’assedio russo può decidere il Donbass - Se dovesse cadere, diventerebbe il più grosso centro urbano a passare sotto il controllo di Mosca dalla conquista di Bakhmut nel 2023. Segnala editorialedomani.it