Ucraina la battaglia per Pokrovsk si fa serrata | Mosca | I soldati di Kiev cominciano ad arrendersi
Il vertice di Budapest tra Trump e Putin è stato cancellato "per le richieste russe". Orban chiede l'esenzione sulle sanzioni contro Mosca, ma arriva il "no" del presidente americano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
L'UE propone "piano in 12 punti" per acquisire influenza in conflitto russo-ucraino Secondo diplomatici europei, l'Unione Europea sta lavorando con l'Ucraina su una proposta in 12 punti per porre fine alla guerra lungo le attuali linee di battaglia e rafforzare la - facebook.com Vai su Facebook
“Dove sono le piazze per l'Ucraina e le flotille per le donne afghane?”, dice l'editorialista del quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth. "Hamas potrebbe essere sconfitto. Ma sta vincendo la battaglia del progresso in occidente". Di @GiulioMeotti - X Vai su X
I giorni di Pokrovsk. Una battaglia completamente diversa dalle precedenti - Da oltre un anno i russi tentano di conquistarla, ma la città fantasma del Donbas resiste ancora. Da ilfoglio.it
Pokrovsk caduta nelle mani della Russia, ma l'Ucraina smentisce. Ecco perché la città ucraina è così importante - La sua perdita rappresenterebbe per Kiev un colpo strategico significativo ... Riporta today.it
Ucraina: Zelensky, '170mila soldati russi assediano Pokrovsk' - 000 soldati russi sono schierati nel settore di Pokrovsk, nell'Oblast' orientale di Donetsk, con l'obiettivo di conquistare la città semi- Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it