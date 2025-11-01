Ucraina Italia invia i carri armati B1 Centauro con cannone da 105mm ad esercito Kiev | anche Roma contro nemico inesistente russo

L’Italia, pur mantenendo un profilo di riservatezza sulle proprie forniture a Zelensky, avrebbe incluso i Centauro in un più ampio pacchetto di assistenza militare che comprende anche centinaia di veicoli blindati. Meloni si unisce dunque alle ambizioni "guerrafondaie" dell'Ue e si schiera contro Pu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Italia invia i carri armati B1 Centauro con cannone da 105mm ad esercito Kiev: anche Roma contro "nemico inesistente" russo

Contenuti che potrebbero interessarti

? #Under16 #Italia Doppio test con l'Ucraina la prossima settimana Prima convocazione in azzurro per il calciatore della Lazio ed ex Real Latina - facebook.com Vai su Facebook

UCRAINA: Italy meets Ukraine - Unlocking trade and investment opportunities in the energy sector. Online, 23 ottobre 2025: Obiettivo dell'incontro è promuovere la collaborazione tra le imprese italiane ed ucraine attraverso l'approfondimento delle… http://dlvr. - X Vai su X

Ucraina, armi e munizioni per Kiev: l’Italia prepara il nuovo invio - Entro dicembre munizioni, missili e altri tipi di dispositivi — i dettagli per legge nel nostro Paese sono secretati — s ... Come scrive roma.corriere.it

Ucraina-Russia, l’Italia invia il suo piano: alleati mobilitati in 24 ore se Mosca viola gli accordi - All’attenzione di Washington ma anche dei leader europei ammessi alla corte di Donald Trump lunedì scorso. ilmessaggero.it scrive

Ucraina, l'inviato di Putin in Usa: "Vicini a soluzione diplomatica", ma Kiev brucia sotto le bombe - Mentre l’inviato di Putin a Washington annuncia che Russia e Usa sarebbero “vicini a una soluzione diplomatica”, nella notte nuovi missili ... Si legge su affaritaliani.it