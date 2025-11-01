Ucraina | i russi tentano l’affondo a Pokrovsk e dice di aver sfondato Kiev | Solo propaganda E colpisce vicino a Mosca
Si combatte a Pokrovsk. I russi tentano l'affondo definitivo per il controllo dell'importante roccaforte, le forze speciali del Gur, l'intelligence militare di Kiev, hanno lanciato una controffensiva per rompere l'assedio. Mosca intanto, dopo aver testato nei giorni scorsi alcuni missili in grado di trasportare testate atomiche, ha varato il sottomarino Khabarovsk progettato per trasportare il drone subacqueo a capacità nucleare Poseidon L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
