Ucraina forze speciali di Kiev distruggono l’oleodotto Ring | forniva carburante all’esercito russo Allarme Aiea per le centrali nucleari

Roma, 1 novembre 2025 - Mentre la Russia ogni notte sommerge l'Ucraina con stormi di droni, 223 di tipo Shahed, Geran e varianti, Kiev risponde con azioni di guerriglia affidate all'intelligence. L'ultima impresa degli 007 militari ucraini è stato colpire e mettere fuori uso l'oleodotto Ring che fornisce all'esercito invasore il carburante per le operazioni militari, fa sapere Ukrinform citando fonti della direzione dello SBU. epa12490821 Servicemen of the special unit of the 72nd Separate Brigade named after the Black Zaporozhians assemble and train to fly drones before combat use on the front line, in a undisclosed location, in the Kharkiv region, Ukraine, 29 October 2025, amid the ongoing Russian invasion. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, forze speciali di Kiev distruggono l’oleodotto Ring: forniva carburante all’esercito russo. Allarme Aiea per le centrali nucleari

Contenuti che potrebbero interessarti

4 Novembre: Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate - Medio Oriente e Ucraina. Perchè le guerre non finiscono mai. Il 4 Novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, il Comune di Balangero organizza una cerimoni - facebook.com Vai su Facebook

#Ucraina Raid russo con droni e missili nella notte su Kiev ed altre città: almeno 2 i morti nella capitale. Attacco delle forze ucraine su un impianto chimico nel Bryansk (Russia meridionale) che produce polvere da sparo, esplosivi e carburante per missili. - X Vai su X

Ucraina: Forze operazioni speciali, distrutti sistema di difesa aerea Buk-M3 e stazione radar Nebo-U in Russia - Le Forze di operazioni speciali delle Forze armate ucraine hanno distrutto il sistema di difesa aerea Buk- Secondo agenzianova.com

Putin invita a resa i soldati ucraini “circondati”. Kiev: «Kupyansk non è circondata» - Secondo una recente valutazione dell’intelligence statunitense, Putin sarebbe oggi più determinato che mai a proseguire la guerra in Ucraina e ottenere una vittoria sul campo ... Si legge su ilsole24ore.com

Ucraina, Kiev smentisce accerchiamento Kupiansk. Droni su base militare in Belgio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Putin: Kiev ritiri soldati circondati. Riporta tg24.sky.it