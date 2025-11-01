Ucraina Cnn | ok del Pentagono a Tomahawk per Kiev ma deciderà Trump
(Adnkronos) – Via libera del Pentagono all'invio di missili a lungo raggio Tomahawk all'Ucraina dopo aver valutato che questo non avrebbe un impatto negativo sugli arsenali Usa. Lo rivela la Cnn citando tre fonti americane e europee informate che sottolineano comunque che il Pentagono lascia la decisione politica finale a Donald Trump. Durante l'incontro con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
SECONDO LA CNN IL PENTAGONO HA DATO IL VIA LIBERA PER FORNIRE ALL’UCRAINA MISSILI TOMAHAWK MA... - X Vai su X
Usa, il Pentagono dà il via libera ai Tomahawk all'Ucraina: «Non abbiamo problemi di scorte, ma deciderà Trump». - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, Cnn: ok del Pentagono a Tomahawk per Kiev, ma deciderà Trump - Via libera del Pentagono all'invio di missili a lungo raggio Tomahawk all'Ucraina dopo aver valutato che questo non avrebbe un impatto negativo sugli arsenali Usa. Secondo adnkronos.com
Ucraina, Cnn: ok del Pentagono a fornitura missili Tomahawk. Trump frena - Dall’inizio dell’anno – riferiscono i servizi segreti di Kiev – “sono stati compiuti 160 raid su siti petroliferi russi” ... Segnala tg.la7.it
Guerra Ucraina Russia, Cnn: ok Pentagono a Tomahawk a Kiev. A Trump decisione finale. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Cnn: ok Pentagono a Tomahawk a Kiev. Segnala tg24.sky.it