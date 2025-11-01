Ucraina assedio russo a Pokrovsk Mosca | Soldati cominciano ad arrendersi
La Russia cerca l’assedio finale alla città ucraina di Pokrovsk, nella provincia del Donetsk, una roccaforte chiave per Kiev. Secondo quanto affermato dal ministero della Difesa russo e riportato dall’agenzia Tass, i soldati dell’esercito ucraino, ormai circondati, hanno iniziato ad arrendersi. Mosca pubblica video di soldati ucraini che si arrendono a Pokrovsk. Mosca ha anche fornito testimonianze dei militari fatti prigionieri, pubblicando video che mostrano due uomini che, secondo quanto affermato, sarebbero soldati ucraini che si sono arresi nella città sotto assedio. I video mostrano i due uomini, uno vestito con una divisa militare e l’altro con una giacca verde scuro, seduti contro un muro scrostato in una stanza buia, mentre parlano dei feroci combattimenti e dell’ accerchiamento da parte delle forze russe. 🔗 Leggi su Lapresse.it
