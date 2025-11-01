Ucciso e rapinato in casa Condannato a 27 anni il secondo imputato
"Io e i miei genitori non abbiamo mai cercato vendetta. Volevamo solo che venisse fuori la verità per mio fratello Alessandro: è stato un iter lungo e tanto doloroso. Abbiamo fatto un primo passo, ma oggi ripartiamo forti. Ci è mancata l’aria, come è mancata a mio fratello". Sono state queste le poche parole strozzate dalle lacrime pronunciate da Simona Gozzoli, sorella di Alessandro, il 41enne di Bazzano trovato morto con mani e piedi legati all’interno del suo appartamento di Casinalbo, nel territorio di Formigine, il 10 marzo di due anni fa. Ieri, in Corte D’Assise a Modena, è arrivata la condanna a 27 anni di carcere anche per il secondo imputato per omicidio volontario e presente in aula: Marcelino Caldarariu, 24 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
