Ucciso a Perugia un 21enne arrestato
8.40 Un 21enne è stato arrestato per l'omicidio di Hekuran Cumani, il fabrianese di 23 anni trovato ucciso con una coltellata al petto in un parcheggio dell' Università di Perugia il 18 ottobre. Escluse da subito le piste della droga o di un delitto maturato in ambiente universitario, era emerso che il giovane era rimasto vittima di uno scontro fra due gruppi di ragazzi, fuori dal locale di fronte al parcheggio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
