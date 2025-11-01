Ucciso a coltellate nel parcheggio dell'università di Perugia svolta nelle indagini | arrestato un 21enne
Un giovane di 21 anni è stato arrestato per l'omicidio di Cumani Hekuran, il 23enne ucciso a Perugia il 18 ottobre scorso. Il ragazzo era stato colpito da una coltellata fatale in un parcheggio in seguito a una rissa scoppiata in un locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
