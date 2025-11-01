Uccise il suocero e ferì l’ex moglie | l’accusa chiede le aggravanti per Marco Manfrinati premeditato anche l’omicidio

Varese, 1 novembre 2025 – Nuova udienza in Corte d’Assise del processo a Marco Manfrinati, imputato per l’omicidio dell’ex suocero Fabio Limido e per il tentato omicidio dell’ex moglie Lavinia, aggrediti il 6 maggio 2024 in via Menotti, a Casbeno, all’esterno degli uffici dell’attività di famiglia. La Procura ha chiesto di riconoscere l’aggravante della premeditazione non solo per il tentato omicidio dell’ex moglie, ma anche per l’omicidio dell’ex suocero intervenuto in difesa della figlia, rimasta gravemente ferita ma salvata dall’intervento del padre. Processo Marco Manfrinati, testimonianza choc di Lavinia Limido: “Il mio ex marito mi accoltellava alla testa senza dire una parola” I testimoni . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Uccise il suocero e ferì l’ex moglie: l’accusa chiede le aggravanti per Marco Manfrinati, “premeditato anche l’omicidio”

