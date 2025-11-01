Ubriachi molestano i clienti del locale per poi aggredire i carabinieri

Serata agitata in un bar di Novafeltria, dove, nella tarda serata di venerdì, due avventori ubriachi hanno iniziato a molestare i clienti tanto che dal locale è stato chiesto l'intervento dei carabinieri. Quando, in piazza Vittorio Emanuele, è intervenuta la gazzella dell'Arma gli esagitati, poi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

