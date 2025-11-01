TV Talk | Fagnani Isoardi e Floris nella puntata di sabato 1 novembre 2025

Davidemaggio.it | 1 nov 2025

Mia Ceran torna oggi alle 15 con una nuova puntata di TV Talk, il settimanale di Rai 3 dedicato al piccolo schermo che passa in rassegna programmi e protagonisti della TV. Anticipazioni e ospiti del 1º novembre 2025. Attesi in apertura Giovanni Floris, conduttore di diMartedì, e Roberto Inciocchi, padrone di casa di Agorà. Con loro, Ceran affronterà il tema dell’ intelligenza artificiale e dei pericoli nel dibattito pubblico internazionale e nazionale. A seguire, la rubrica dei ReTVeet con i momenti clou della settimana, commentati insieme alla giornalista e conduttrice di Belve, Francesca Fagnani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

