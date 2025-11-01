TV Talk | Fagnani Isoardi e Floris nella puntata di sabato 1 novembre 2025
Mia Ceran torna oggi alle 15 con una nuova puntata di TV Talk, il settimanale di Rai 3 dedicato al piccolo schermo che passa in rassegna programmi e protagonisti della TV. Anticipazioni e ospiti del 1º novembre 2025. Attesi in apertura Giovanni Floris, conduttore di diMartedì, e Roberto Inciocchi, padrone di casa di Agorà. Con loro, Ceran affronterà il tema dell’ intelligenza artificiale e dei pericoli nel dibattito pubblico internazionale e nazionale. A seguire, la rubrica dei ReTVeet con i momenti clou della settimana, commentati insieme alla giornalista e conduttrice di Belve, Francesca Fagnani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tutta la tv, ma non solo la tv, nell'analisi approfondita di ogni sabato pomeriggio firmata #TvTalk In questa puntata: Giovanni Floris, Francesca Fagnani, Elisa Isoardi, Roberto Inciocchi e Roberta Tagliavini Sabato pomeriggio alle 15.00 su #Rai3 - X Vai su X
Il celebre sgabello di Belve, finora riservato ai volti noti dello spettacolo, della politica e della cultura, si prepara ad accogliere ospiti nuovi. Francesca Fagnani, padrona di casa del talk show più tagliente della televisione italiana, ha annunciato la nascita di un - facebook.com Vai su Facebook
Tv Talk Rai 3 del 1° novembre con Mia Ceran e Francesca Fagnani - Mia Ceran con Giovanni Floris, Francesca Fagnani ed Elisa Isoardi tra IA e televisione ... Da lifestyleblog.it
A “Tv Talk” su Rai 3 oggi ospiti Francesca Fagnani, Giovanni Floris e Roberto Inciocchi - I pericoli dell’intelligenza artificiale nel dibattito pubblico internazionale e le sfumature della telepolitica italiana. Lo riporta corrierenazionale.it