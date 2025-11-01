Tv e cinema in lutto morto il grande attore | quel ruolo iconico resta nella memoria di tutti
Un grande interprete del cinema europeo se n’è andato, lasciando dietro di sé un vuoto che difficilmente potrà essere colmato. È scomparso a 72 anni uno degli attori francesi più amati e riconoscibili, un artista che con la sua voce profonda e lo sguardo capace di raccontare tutto senza dire una parola aveva segnato decenni di cinema d’autore e di grande pubblico. La notizia della sua morte è stata confermata dalla famiglia, che ha spiegato come l’attore stesse combattendo da tempo contro un tumore. Nato a Istanbul nel 1953, era cresciuto in una famiglia dalle radici culturali ricchissime: il padre, ebreo sefardita, e la madre, greco-ortodossa, avevano trasmesso al figlio la curiosità e l’apertura verso il mondo che lo avrebbero accompagnato per tutta la vita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
