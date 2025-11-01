tutto sulle anti instagram brows le sopracciglia bold e imperfette che stanno ossessionando tiktok

Un tempo violentemente estirpate, ridotte ad una linea semi invisibile, oggi da sfoggiare rigogliose e osannate come assolute protagoniste: se c’è un segreto a fare la netta differenza sull’armonia di un viso questa è sicuramente la cura dedicata alle sopracciglia. Sono proprio loro a fare da vera e propria cornice allo sguardo, rendendolo percettibilmente più profondo ed equilibrando i lineamenti. Basti pensare alle arcate sopracciliari spoglie e filiformi che hanno firmato — non senza un certo alone di orrore — i beauty look che noi tutti ricordiamo caratterizzare gli anni duemila: l’abuso del cosiddetto “spinzettamento” ha mietuto vittime a non finire, tanto che in alcuni casi le meno fortunate si ritrovano ancora oggi ad avere a che fare con antiestetici buchi e zone laddove i peli appaiono radi. 🔗 Leggi su Dilei.it

