Tutto pronto per l' ultimo saluto ad Alessia Berardinucci morta nell' incidente in strada delle Fornaci

La marina nord e tutta la città di Pescara si preparano a dare l'ultimo saluto ad Alessia Berardinucci, la 19enne morta per un incidente stradale avvenuto in strada delle Fornaci nel tardo pomeriggio del 30 ottobre.I funerali si terranno sabato 1 novembre a partire dalle ore 16 nella chiesa di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

