Tutti pazzi per i Pinguini Una maxi coda per accaparrarsi la versione speciale di Ahia!

In centinaia hanno aspettato ore pur di incontrare i loro beniamini: i Pinguini Tattici Nucleari, tra gli ospiti musicali più attesi di Lucca Comics & Games. La band indie pop italiana è infatti arrivata al festival del fumetto con una riedizione limitata del disco ‘Ahia!’, illustrata da Emiliano Ponzi proprio – e solo – per la manifestazione. Un modo creativo per festeggiare il quinto anniversario dall’uscita dell’album nato durante la pandemia e con all’attivo sei dischi di platino, e allo stesso tempo rinsaldare il legame tra la musica e la manifestazione. Una novità accolta con un entusiasmo inaspettato da parte dei fan del gruppo, che ieri fin dalle 6 di mattina sono corsi al Sony Music Store – allestito all’interno del negozio Sky Stone di via Vittorio Veneto - per accaparrarsi in anteprima uno dei mille vinili, l’unico modo per ottenere l’esclusivo braccialetto necessario per poter incontrare i Pinguini Tattici Nucleari durante il firmacopie in programma alle 14 del pomeriggio stesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

