Tutte le storie di Elsa Morante in tre incontri

A quarant’anni dalla scomparsa di Elsa Morante, una delle voci più incisive e visionarie del Novecento italiano, la compagnia teatrale Alchemico Tre, fondata nel 2015 dall’attore-regista Michele Di Giacomo, dedica alla scrittrice un progetto speciale. Dopo aver prodotto lo spettacolo "Dodici stanze per Elsa Morante" interpretato da Tamara Balducci e lo stesso Di Giacomo, la compagnia sceglie di concludere il percorso "Rileggere Elsa Morante" con una rassegna aperta a tutta la cittadinanza, un’occasione per riflettere insieme su come il pensiero e le opere della scrittrice continuino a parlare al presente e, soprattutto, ai più giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tutte le storie di Elsa Morante in tre incontri

Scopri altri approfondimenti

