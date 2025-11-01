Tutte le storie di Elsa Morante in tre incontri

Ilrestodelcarlino.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A quarant’anni dalla scomparsa di Elsa Morante, una delle voci più incisive e visionarie del Novecento italiano, la compagnia teatrale Alchemico Tre, fondata nel 2015 dall’attore-regista Michele Di Giacomo, dedica alla scrittrice un progetto speciale. Dopo aver prodotto lo spettacolo "Dodici stanze per Elsa Morante" interpretato da Tamara Balducci e lo stesso Di Giacomo, la compagnia sceglie di concludere il percorso "Rileggere Elsa Morante" con una rassegna aperta a tutta la cittadinanza, un’occasione per riflettere insieme su come il pensiero e le opere della scrittrice continuino a parlare al presente e, soprattutto, ai più giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

tutte le storie di elsa morante in tre incontri

© Ilrestodelcarlino.it - Tutte le storie di Elsa Morante in tre incontri

Scopri altri approfondimenti

Elsa Morante, dal matrimonio tormentato con Alberto Moravia al successo: storia di una donna innamorata della scrittura - Se La Storia di Elsa Morante è stato uno dei libri più belli del Novecento - Si legge su vogue.it

Elsa Morante, gli amori e la letteratura - Una donna dal fascino non indifferente, così descrivono Elsa Morante coloro che l'hanno conosciuta, aveva "un'espressione da bambina un po' imbronciata". Da ansa.it

tutte storie elsa moranteRenzo Paris, La favolosa Elsa e la febbre da Morante - ''Viveva immersa nella menzogna e nel sortilegio, come una sciamana di città, ed era ciò che avevo fiutato fin dal primo incontro. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tutte Storie Elsa Morante