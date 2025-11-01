Tutte le novità di Panini Da Topolino al Manga
L’iconico Padiglione Panini (Ex-Cavallerizza) è da sempre punto di incontro tra autori leggendari e nuove voci della nona arte. Tra gli ospiti più attesi, per la prima volta a Lucca Comics & Games Tetsuo Hara, amatissimo creatore di Ken il Guerriero – Hokuto no Ken. Per l’occasione, tra le varie novità fiera dedicate Panini Comics presenta “Ken il Guerriero – Deluxe Edition 1“, prestigiosa edizione cartonata in grande formato con copertina in similpelle e scritte argento, disponibile sia in versione regular che in una prestigiosa Limited Edition esclusiva fiera a tiratura limitata di 1200 copie e “Ken il Guerriero – Hokuto no Ken Extreme Edition 1 Variant Exclusive Lucca“, una copertina variant che riproduce l’opera Il Salvatore nell’Arena, la maestosa tela a olio realizzata per questo evento dal Sensei come tributo all’Italia e al suo pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
