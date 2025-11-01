Turismo inclusivo la sfida Caccia ai fondi regionali

Spiagge accessibili rinnovate: è quanto punta ad ottenere l’amministrazione comunale partecipando al bando regionale per il turismo inclusivo. L’adesione all’avviso pubblico è stata ratificata nell’ultima riunione di giunta e ora si dovrà attendere il responso di Palazzo Raffaello per sapere se San Benedetto rientri fra i comuni beneficiari. Si tratta, più nello specifico, della seconda tranche del bando ‘ Marche for all ’ ed è rivolta agli enti pubblici, mentre la prima venne dedicata agli enti del terzo settore e grazie ad essa venne allestita gran parte della spiaggia accessibile di Porto d’Ascoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Turismo inclusivo, la sfida. Caccia ai fondi regionali

