Turismo in montagna aumenti record per le tariffe degli skypass
Anche quest’anno gli appassionati della neve devono mettere in conto sensibili rialzi per le tariffe degli skipass, con tutti gli impianti delle più note zone italiane di montagna che hanno applicato ritocchi dei listini. Negli ultimi 4 anni gli aumenti arrivano al 38 per cento. Lo denuncia Assoutenti, che alla vigilia della riapertura della stagione sciistica ha realizzato un report mettendo a confronto le tariffe dal 2021 ad oggi. I prezzi crescono, analizza l’associazione, sia per gli abbonamenti stagionali, sia per il biglietto giornaliero. A Livigno ad esempio il biglietto dello skipass per un adulto, in alta stagione, aumenta dell’8,3 per cento rispetto allo scorso anno, +4,8 per cento al Sestriere e sugli impianti della Vialattea, +4,5 per cento presso il comprensorio del Civetta, +3,6 per cento negli impianti Dolomiti Superski e in quelli di La Thuile, +3,3 per cento a Cervinia, +3 per cento a Courmayeur. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
