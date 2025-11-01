Tumori la rivoluzione della prevenzione

Silvio Garattini, 97 anni, oncologo: "Siamo un popolo longevo ma dobbiamo preoccuparci di vivere bene". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tumori, la rivoluzione della prevenzione

Scopri altri approfondimenti

Innovazione e ricerca per la diagnosi precoce dei tumori gastrointestinali L’IRCCS Saverio de Bellis è tra i centri di riferimento nazionali nella prevenzione e nella diagnosi precoce dei tumori gastrointestinali, con un impegno costante per avvicinare la ricerc - facebook.com Vai su Facebook

A Bari la rivoluzione della diagnosi digitale: l’Intelligenza Artificiale scova il tumore del collo dell’utero - X Vai su X

Tumori, 4 su dieci si possono prevenire - Alimentazipone, fumo, alcol, sedentarietà: agendo su questi ambiti quattro tumori su 10 sono prevenibili. Segnala vita.it

La prevenzione è la vera alleata per sconfiggere il tumore al seno - Ma l’adesione agli screening non è ancora ottimale purtroppo e serve maggiore consapevolezza ... Lo riporta napoli.repubblica.it

"Ottobre rosa" contro il tumore al seno Perché la prevenzione è fondamentale - Ottobre è il mese simbolo della lotta contro il tumore al seno, e c’è un messaggio che non può essere ignorato: saltare il primo invito alla mammografia può costare caro. Come scrive lanazione.it