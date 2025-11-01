Tumori al cervello la storia del neurochirurgo Christian Brogna Gli interventi awake e l’importanza delle emozioni
Roma, 1 novembre 2025 – Christian Brogna, 45 anni, neurochirurgo, esperienza internazionale nella chirurgia avanzata dei tumori cerebrali e del midollo spinale, talento tornato in Italia, oggi lavora nel privato. Specializzato negli interventi awake, da svegli, è quello è anche il titolo del libro appena pubblicato con Claudia Zanella. Ha operato al cervello un musicista che rimanendo sveglio durante l'intervento suonava il sassofono per guidarla nelle aree da preservare. Quella notizia ha fatto il giro del mondo. Oggi quanto è diffuso questo metodo? "Il metodo ormai è praticato in tutto il mondo, è entrato nell'armamentario dei neurochirurghi che si occupano di tumori cerebrali". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
