Tubo di scarico si rompe cisterna dell’acqua potabile contaminata | 60 persone coinvolte

Firenze, 1 novembre 2025 – Per una possibile contaminazione da infiltrazione nelle cisterne dell’acqua di due condomini in via Pellas, a Firenze, circa 60 persone hanno manifestato sintomi gastro-intestinali. Una di queste è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti. Tutto è accaduto oggi, sabato 1 novembre, intorno alle 15:55 quando i vigili del fuoco del comando di Firenze, dalla sede centrale, sono stati inviati in via Pellas, zona Careggi, con una squadra e il nucleo Nbcr (sostanze Nucleari, Biologiche, Chimiche e Radiologiche) per verificare le cause dell’accaduto. Dopo un sopralluogo sugli impianti idraulici dei due edifici, i tecnici hanno accertato la rottura di una tubazione di scarico che filtrava nella cisterna dell’acqua potabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

