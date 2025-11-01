Tu Sì Que Vales torna su Canale 5 con la sesta puntata | ospiti giuria e sorprese in arrivo
Sabato 1° novembre, in prima serata su Canale 5, torna l'appuntamento con "Tu Sì Que Vales", il talent show firmato Fascino PGT e prodotto da Maria De Filippi, che continua a conquistare milioni di spettatori con una formula vincente fatta di talento, ironia e grande spettacolo. Questa settimana va in onda la sesta puntata, con nuovi concorrenti pronti a esibirsi davanti alla giuria e al pubblico in studio, portando numeri originali, sorprendenti e spesso toccanti. La giuria: talento, ironia e giudizi senza filtri. A valutare le performance ci sarà, come sempre, la giuria d'eccezione composta da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli.
