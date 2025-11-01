Tu sì que vales stasera l’appuntamento | tutti gli ospiti

Ildifforme.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento stasera con Tu sì que vales: ecco tutti gli ospiti che giocheranno insieme ai giudici. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

tu s236 que vales stasera l8217appuntamento tutti gli ospiti

© Ildifforme.it - Tu sì que vales, stasera l’appuntamento: tutti gli ospiti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

tu s236 que valesAnticipazioni Tu Sì Que Vales, le esibizioni del 25 ottobre - “Tu Sì Que Vales” torna in onda sabato 25 ottobre con nuove esibizioni e una giuria che si conferma il vero punto di forza ... Segnala dilei.it

tu s236 que valesTu sì que vales 2025, puntata 25 ottobre/ Diretta, concorrenti e giudici: Bonolis bacchetta il pubblico - Tu sì que vales 2025 torna in onda oggi 25 ottobre con la quinta puntata: le anticipazioni di ciò che accadrà durante la serata. Da ilsussidiario.net

tu s236 que valesTu si que vales, le pagelle: Kay piccolo mago in finale (10), Camassa - Ferilli vincono con Britney (8.5), Bonolis cuore e risate (10), Fabia autrice erotica (8+) - La quinta puntata di Tu si que vales è stata un concentrato di emozioni, adrenalina e divertimento. Secondo leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Tu S236 Que Vales